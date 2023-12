Napoli-Cagliari, inizio posticipato: la partita comincia con mezzora di ritardo alle 18.30

Napoli-Cagliari inizierà ufficialmente con mezzora di ritardo. La partita dello stadio Maradona inizierà alle ore 18.30 per motivi di ordine pubblico, alla base di questa decisione i cancelli dell’impianto di Fuorigrotta aperti con 75 minuti di ritardo in virtù del forte vento che ha provocato disagi in città. Per consentire a tutti i tifosi di raggiungere lo stadio e per evitare calche, la Lega Serie A ha deciso di far cominciare l’incontro con trenta minuti di ritardo rispetto alle ore 18 (orario inizialmente previsto).