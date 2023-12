Napoli-Cagliari 2-1, Politano: “Vittoria pesantissima, Osimhen voleva il gol”

“Questa vittoria pesa tantissimo, oggi era fondamentale ritornare alla vittoria in casa. Abbiamo fatto un’ottima partita e ce la siamo sudata fino alla fine”. Queste le parole di Matteo Politano, ai microfoni di Dazn, dopo il successo in casa per 2-1 contro il Cagliari. “Osimhen oggi aveva tantissima voglia di tornare al gol in campionato e siamo tutti contenti per lui. Siamo contenti soprattutto per la vittoria. Io sto cercando di dare sempre il massimo e sono contento di avere questa continuità. Spero di poter fare qualche gol“.