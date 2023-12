Highlights e gol Fermana-Juventus Next Gen 2-1, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 9

I gol e gli highlights di Fermana-Juventus Next Gen 2-1, sfida valida per la 18esima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Il vantaggio bianconero arriva al 55′: Inserimento di Damiani che allarga per Cerri. Cross perfetto per la testa di Guerra, che dentro l’area non perdona, 0-1. All’82′ arriva il pareggio della Fermana. Calcio d’angolo di Giandonato, Santi salta più alto di tutti e pareggia, 1-1. All’88′ arriva il ribaltone. Giandonato da fuori area trova l’angolino e chiude il match, 2-1.