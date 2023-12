Napoli-Cagliari 2-1, Ranieri: “Partita decisa dai campioni, completerò il mio lavoro con la salvezza”

“Quando ci sono dei campioni come Kvaratskhelia e Osimhen è normale che ti risolvano la partita. I miei ragazzi sono stati bravi a soffrire nel primo tempo e poi nel secondo a crescere. Probabilmente il gol del Napoli è arrivato proprio nel nostro momento migliore”. Queste le parole dell’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in casa del Napoli: “Nelle prime partite di campionato molti giocatori erano in ritardo di condizione. Ora viene fuori la nostra abnegazione e forza di volontà. I ragazzi vogliono rimanere in Serie A e il mio lavoro sarà completato quando avrò salvato questa squadra. Difesa a 3 nella ripresa? Soffrivamo gli inserimenti della loro mezz’ala alle spalle di Augello. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio e i campioni del Napoli sono entrati in partita nel nostro miglior momento”.

Sui singoli: “Pavoletti? Ho diversi capitani, vedi anche Lapadula, Viola e Mancosu. Tutti i giocatori esperti sono leader positivi e per un allenatore questa è una grande fortuna. Nel momento della necessità questi leader sono positivi e trascinano tutti i compagni. Luvumbo? Meglio da subentrato perché mi permette di accendere la miccia. Lui e Oristano sono ragazzi davvero in gamba e ci stanno dando molte soddisfazioni”.