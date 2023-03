Serie C 2022/2023, colpo Entella: in dieci uomini supera la Reggiana e riapre la lotta promozione

Colpo esterno dell’Entella, che passa 1-0 al Mapei Stadium contro la Reggiana capolista nel match valevole per la trentunesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023 grazie ad un gol realizzato da Giulio Favale. In virtù di questo successo i liguri consolidano il secondo posto con 65 punti e sono a sole tre lunghezze dai granata: la lotta per la promozione diretta in Serie B è apertissima. Netti successi per Ancona e Siena, che travolgono rispettivamente San Donato 3-0 e Vis Pesaro 4-0, mentre la Lucchese porta a compimento un grande colpo esterno espugnando 1-0 il Moccagatta di Alessandria. Termina 1-1 la sfida tra Rimini e Pontedera, mentre Fermana e Carrarese non vanno oltre un pareggio a reti bianche.

La formazione ospite prova subito a farsi vedere dalle parti nella metà campo avversaria guadagnando un calcio d’angolo, che però non viene sfruttato a dovere. I granata, invece, si affidano ad un attivissimo Kabashi, che in più frangenti tenta la giocata personale senza dare la svolta alla gara. Mister Aimo Diana è molto sfortunato perché è subito costretto ad effettuare due sostituzioni a causa degli infortuni di Pellegrini e Lanini, che vengono rilevati da Varela Djamanca e Rosafio. I liguri potrebbero approfittare della situazione, ma devono fare i conti con la clamorosa ingenuità di Gaston Ramirez, che viene espulso per due cartellini gialli nell’arco di tre minuti, lasciando così in inferiorità numerica i suoi. Si va a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa la Reggiana prova a fare la partita ma l’Entella, nonostante l’uomo in meno, si rende protagonista di una prova di forza che le consente di tenere testa alla capolista. I padroni di casa appaiono un po’ nervoso, tanto da ricevere tre ammonizione nell’arco di pochi minuti, mentre la compagine ligure si dimostra maggiormente organizzata nelle ripartenze. Al 67′, infatti, i ragazzi guidati da Gennaro Volpe trovano la rete del vantaggio con un calcio di punizione di Giulio Favale deviato da Rosafio, che non lascia scampo a Venturi. Nel finale i granata fanno di tutto per agguantare il pareggio, ma i biancazzurri si difendono strenuamente e portano a casa una vittoria molto importante in ottica promozione diretta.