Caso Negreira, la Procura formalizza le accuse contro il Barcellona e gli ex presidenti Rosell e Bartomeu

Guai in arrivo per il Barcellona e i suoi ex presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, coinvolti nel caso Negreira. La Procura di Barcellona ha infatti formalizzato la denuncia contro il club, accusato di corruzione in ambito sportivo. Inoltre, i due ex presidenti sono anche accusati di scorretta amministrazione e falso e rischiano pene detentive. Nella denuncia si legge che i catalani versavano milioni nelle casse dell’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli “li favorisse nel processo decisionale degli arbitri nelle partite giocate e nei risultati delle competizioni“.