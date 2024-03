Napoli-Atalanta, Scamacca: “Lavoro sempre per fare questo tipo di partite”

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca commenta la vittoria per 3-0 contro il Napoli, in match in cui è stato autore della seconda rete: “Sono molto soddisfatto per la mia prestazione, perché lavoro sempre per fare questo tipo di partite. Oggi era uno scontro diretto contro una nostra avversaria per la Champions. In questo mese e mezzo dobbiamo cercare di non perdere punti per strada. Un altro mio obiettivo è certamente quello di diventare determinante anche quando subentro dalla panchina. Non sempre posso partire titolare e il mister fa delle scelte. Siamo una squadra e dobbiamo tutti sputare il sangue in campo”. Su un ritorno in Nazionale: “Spalletti può sempre contare su di me. Io cerco sempre di lavorare e di tirare fuori il mio potenziale. Questa è la strada che ho intrapreso da inizio anno: ora sto trovando più continuità. Sono felice di fare questo tipo di prestazioni, specialmente per l’Atalanta, perché sono stati i primi ad aver creduto in me“.