Chelsea, Enzo Fernandez: “Ringrazio il club per la fiducia, non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi”

Enzo Fernandez, acquistato dal Chelsea dal Benfica per 120 milioni di euro, ha parlato al sito ufficiale del suo nuovo club: “Sono grato al Chelsea e alla sua proprietà per aver fatto tutto il possibile per rendermi parte di questo progetto. Sono felice ed entusiasta di unirmi al Pride of London, di giocare nel miglior campionato del mondo e di competere per i più grandi trofei. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e aiutare i miei compagni dentro e fuori dal campo”.