Napoli, l’appello di Sangiuliano ai tifosi: “Festa scudetto? Non sfregiate la bellezza della città”

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha parlato a margine dell’inaugurazione della nuova sezione “Campania Romana” al Museo Mann di Napoli. Tra i temi affrontati, i festeggiamenti per l’imminente conquista dello scudetto e il contestuale invito ai cittadini: “Io sono tifoso del Napoli e sarà il primo a festeggiare. Faccio però un appello ai tifosi col cuore in mano: non sfregiate la bellezza di una città che sta recuperando il suo ruolo. La festa scudetto è un momento che si sposa con il generale rilancio della città, quindi invito i miei concittadini a preservare i monumenti“.