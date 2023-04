Matteo Berrettini e Melissa Satta innamorati a Miami: sui social spunta la prima foto di coppia

Sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Miami, Matteo Berrettini ha deciso di rimanere in Florida per un’altra settimana in modo da continuare ad allenarsi. Il tennista romano non lo ha fatto però da solo visto che è stato raggiunto dalla fidanzata Melissa Satta. I due erano stati immortalati insieme durante una corsa e i dubbi sulla loro relazione erano stati ormai totalmente fugati. L’unica cosa che mancava era l’ufficialità, finalmente arrivata nella mattinata di lunedì 3 aprile. Sul suo profilo Instagram, Melissa Satta ha infatti postato una foto in cui abbraccia Berrettini in spiaggia. Il tennista l’ha poi ripostata sulle sue storie, di fatto ufficializzando la storia d’amore con la showgirl. Ecco di seguito la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)