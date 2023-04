Golf, LIV: Koepka vince a Orlando a pochi giorni dal Masters di Augusta

Brooks Koepka ha vinto l’evento LIV di Orlando, in Florida, diventando il primo giocatore a vincere due gare individuali nella giovane storia della lega golfistica “separatista” creata da Greg Norman. Lo statunitense, che in carriera non si era mai imposto nella sua Florida, ha chiuso le tre giornate di gara con il totale di -15 (65 65 68) precedendo di un solo colpo il colombiano Sebastian Munoz che ha chiuso a -14. Terzo posto a -12 invece per il sudafricano Dean Burmester e lo statunitense Patrick Reed. Con questa vittoria Koepka si è portato a casa la prima moneta da 4 milioni di dollari oltre ai 375mila dollari per il secondo posto nella classifica a squadre che è stata vinta con -36 dal Torque GC di Joaquin Niemann (capitano), Sebastian Munoz, Mito Pereira e David Puig.

Koepka dà quindi un segnale importante a pochi giorni dal Masters di Augusta, primo Major della stagione dove i giocatori di LIV Golf torneranno a giocare contro i giocatori rimasti nel PGA Tour e nel DP World Tour. Si inizia giovedì 6 aprile.