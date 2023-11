Napoli: in allenamento lavoro personalizzato per Osimhen, terapia per Meret

Senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, il nuovo Napoli di Walter Mazzarri ha sostenuto al Konami Training Center una seduta d’allenamento congiunto, sul campo 3, con la Juve Stabia.

Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di lavoro aerobico, a seguire seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazione al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo, lavoro personalizzato in campo per Demme, terapie per Meret e Mario Rui.