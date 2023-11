Highlights Djokovic-Hurkacz 7-6(1) 4-6 6-1, Atp Finals Torino 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 13

Il video con gli highlights di Djokovic-Hurkacz, match valevole per la fase round robin delle Atp Finals di Torino 2023. Il serbo riesce ad imporsi in tre set sul polacco, entrato come riserva nel torneo, ma ora non è più in controllo del proprio destino. Avrà bisogno di un successo di Sinner su Rune questa sera per accedere alle semifinali.