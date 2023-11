Ultras Arezzo boicottano trasferta con Juventus U23: “Squadra B buffonata utile per plusvalenze fittizie”

La tifoseria organizzata dell’Arezzo, Curva Sud Lauro Minghelli, ha comunicato ufficialmente il boicottaggio della trasferta sul campo della Juventus Next Gen, la seconda squadra dei bianconeri U23 che milita in Serie C girone B, in programma sul campo di Alessandria al Moccagatta, e lo ha fatto con un duro messaggio apparso su un volantino: “Il 23 agosto 2018 la Juventus ha presentato la propria formazione Under 23. Un progetto che, ad oggi, lascia ancora molti dubbi sulla propria utilità: invece di rendere la terza serie più sostenibile per le società che già la compongono, si preferisce creare squadre ex-novo senza storia e tradizione. Compagini utilizzate per ‘aggiustare’ i bilanci attraverso plusvalenze fittizie. Noi, sin dal primo momento, ci siamo schierati contro questa buffonata e, con il ritorno dell’Arezzo in serie C, ci troviamo ad affrontare, nuovamente, le tanto contestate squadre B. Coerentemente con quanto deciso negli anni passati, anche in quest’occasione, non intendiamo prendere parte a quella che riteniamo essere solamente una vetrina del calcio moderno. La Curva Sud Lauro Minghelli comunica, quindi, che non prenderà parte alla trasferta contro la Juventus Next Gen. Non giudicheremo chi vorrà essere presente ad Alessandria ma, allo stesso tempo, non accetteremo la morale, da parte di nessuno, su questa decisione!”.