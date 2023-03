Napoli, agente Kvaratskhelia: “Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana”

“Kvaratskhelia non giocherà in nessuna altra squadra italiana dopo il Napoli. Ne ho parlato con lui e me lo ha confermato. Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10-15 anni, magari mi chiamerà l’Inter e lui dirà di sì ma oggi non vuole giocare con nessun’altra squadra italiana”. Ai microfoni di”Geo Team”, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha voluto ribadire come in Italia, per il momento, il futuro del suo assistito sia soltanto al Napoli: “Rinnovo? A gennaio mi sono visto con Giuntoli, mi ha detto che non c’è fretta e nemmeno noi ne abbiamo. A Kvicha piace tutto di Napoli, se dovessimo decidere qualcosa Giuntoli sarà il primo a saperlo. È stata una chiacchierata molto amichevole”. E sul rapporto tra l’ala azzurra e la città: “Non credo sia una città criminale, vado spesso lì, come anche la sua famiglia, e non ci sono mai stati problemi. Gli hanno rubato la macchina ma poteva succedere ovunque, anche in Inghilterra o Spagna”.