Coppa Italia Serie C, Juventus U23-Vicenza col Var: finale di andata storica allo Stadium

Sarà storica a suo modo la finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/23 tra Juventus NG e Vicenza. La partita, in programma alle 20.30 all'”Allianz Stadium” di Torino, sarà la prima finale di Coppa Italia di Serie C con la tecnologia Var. Direttore di gara dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza, assistenti Belsanti e Ricciardi, IV uomo Carrione. Al Var Abbattista, Avar Paganessi. Previsti allo “Stadium” oltre ventimila spettatori, con tantissimi bambini delle “Academy” piemontesi ed oltre mille tifosi biancorossi da Vicenza. Il ritorno è in programma l’11 aprile a Vicenza. In caso di parità di punti e gol nei centottanta minuti regolamentari, il regolamento prevede supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente della Coppa Italia di Serie C accede al primo turno dei playoff nazionali.