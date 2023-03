Atp 500 Acapulco 2023, Berrettini: “Sento di poter vincere questo torneo, fiducia nel mio tennis”

“L’anno scorso sono arrivato abbastanza tardi a questo torneo perché avevo appena giocato nell’Atp 500 a Rio, ma quest’anno abbiamo preso la decisione di non farlo, di non giocare la settimana prima e arrivare così più preparati a questo torneo. Mi sono piaciute molto le condizioni dell’anno scorso, quindi quello che cercavo era essere pronto fin dall’inizio”. Così Matteo Berrettini in conferenza stampa al torneo Atp 500 di Acapulco dopo aver battuto Ymer prenotando un posto ai quarti di finale contro Rune, nelle dichiarazioni riportate dagli spagnoli di Punto de Break: “In questo momento sento molta fiducia nel mio tennis dopo aver giocato due partite molto solide, nonostante non giocassi da molto tempo. Questo mi dà molta fiducia per la prossima partita, so quanto mi sono allenato duramente nell’ultimo mese, giocando tanto a tennis, anche qui quando sono arrivato. Se gioco poco e vinco, vuol dire che sto giocando bene, che finalmente il mio gioco c’è, funziona. Sono contento perché arrivo fresco alla parte più importante del torneo, arrivare qui senza fatica è fondamentale. Sono contento del mio livello, anche se domani sarà un’altra partita difficile”.

Sulla sua classifica attuale e sulla possibilità di vincere questo torneo messicano: “Negli ultimi tre anni la mia classifica era diversa da quella che ho adesso, ma alla fine la fiducia che ho guadagnato in questi anni non è andata via, c’è ancora. Sento di poter vincere questo torneo, sento che ogni volta che scendo in campo posso vincere la partita, so benissimo cosa ho fatto negli anni e i risultati ci sono. Il tennis è così, sali come puoi scendere; Per fortuna nelle ultime stagioni sono stato più su che giù. Non essere testa di serie non è una buona notizia, ma non credo che nessuno volesse sfidarmi al primo turno. L’anno scorso sono stato fuori tre mesi e quando sono tornato ho vinto tante partite sull’erba, questa è una cosa che ho dentro e che sto sfruttando adesso”.