Napoli: a Secondigliano nasce bambino con nome Khvicha, in onore di Kvaratskhelia

A Napoli è sempre più Kvaratskhelia mania, tanto che a Secondigliano un neonato porta il nome di Khvicha, proprio come il fenomeno georgiano che sta contribuendo sensibilmente allo scudetto dei partenopei. Il bambino nato oggi è il primo a portare il nome dell’esterno d’attacco, per la precisione Daniele Khvicha all’anagrafe, suo padre – tifosissimo azzurro – si chiama Armando e dunque è una tradizione in tal senso. Lo riporta la giornalista Nina Mamukadze-Sordini sui suoi social.