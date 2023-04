Fiorentina-Spezia, Italiano: “Non vogliamo fermare la nostra risalita, dobbiamo essere tosti”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano dopo la nona vittoria consecutiva conquista in Coppa Italia con la Cremonese, va a caccia dei tre punti contro lo Spezia nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. L’allenatore viola ha presentato la sfida contro il suo passato in conferenza stampa: “E’ una gara dove ci si giocherà i tre punti e tanto. Davanti al nostro pubblico vogliamo sempre mostrare il nostro miglior lato che è quello della voglia di portare a casa i risultati e di sudare la maglia fino alla fine. Il campionato è ancora lungo, mancano ancora dieci giornate, trenta punti a disposizione, siccome la nostra risalita non vogliamo certo fermarla adesso, dobbiamo cercare di essere tosti e fermare l’avversario con quelle caratteristiche che ci stanno dando soddisfazioni”.

La squadra viola è attiva su tre fronti e vuole continuare su questa strada per impreziosire la propria stagione: “Siamo dentro a tantissimi impegni da inizio della stagione ed adesso sono impegni che diventano piano piano più importanti e fondamentali, sempre con partite da dentro-fuori, abbiamo fatto l’abitudine a questo. C’è poco tempo per gioire o per deprimersi, già il giorno dopo una gara è rifinitura, quindi dobbiamo farci trovare pronti. L’avversario si gioca tanto, anche noi abbiamo tantissimi motivi per cercare di continuare a spingere, sarà una partita difficile, come tutte in questa categoria, dovremmo affrontarla col piglio giusto. Loro hanno ottime qualità, sono una squadra che va affrontata con la massima attenzione e speriamo di esprimerci nel migliore dei modi”.

“Vincere aiuta sempre, in qualsiasi circostanza, ti aiuta a lavorare con più serenità, a far crescere mentalità e consapevolezza. – ha spiegato Italiano – Chiunque lavora per ottenere questi momenti e lavorare con questo clima. In questo momento stiamo ottenendo grandi soddisfazioni ma insieme ai ragazzi ci siamo detti di non staccare questa grande applicazione ed attenzione che stiamo mostrando perché secondo noi è quello che ci sta portando grandi soddisfazioni, insieme alle nostre qualità, alla nostra organizzazione, a quello che portiamo in campo ed è quello che ci sta facendo ottenere risultati. Non abbandoniamo questa strada che ci sta portando soddisfazioni“.