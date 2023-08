Napoli, 1-1 col Girona in amichevole. Poi la vittoria ai rigori

Il Napoli non va oltre l’1-1 ma vince ai rigori contro il Girona in amichevole a Castel di Sangro, che sta ospitando la seconda parte del precampionato degli uomini di Rudi Garcia. Senza Victor Osimhen, fermo per un lieve affaticamento muscolare, il tecnico francese ha lanciato dal 1′ Giovanni Simeone. La prima occasione è dell’ex Verona con un destro che Juan Carlos neutralizza. Al 13′ però è il Girona a passare in vantaggio. Stuani ruba palla a Ostigard e batte Gollini. La squadra B fatica a palleggiare con facilità. Ma il pareggio arriva prima del duplice fischio. Un fallo in area di Arnau su Folorunsho spalanca la via del dischetto a Simeone che dagli undici metri non sbaglia. L’ora dei titolari scatta solo al 60′, dopo una nitida occasione da gol sprecata da Zedadka. Spazio a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Zielinski, Politano, Raspadori (fresco di rinnovo) e Kvaratskhelia. Si va ai calci di rigore che assegnano la vittoria al Napoli, infallibile con Raspadori, Anguissa e Zielinski, mentre Politano colpisce il palo. Lo stesso non si può dire per il Girona: Meret para due volte, Callens calcia alto. Domenica 6 agosto il nuovo test contro l’Augsburg.