Amichevoli Juventus precampionato 2023/2024: calendario, programma, orari e come seguirle in tv

Il calendario delle amichevoli estive 2023 della Juventus: ecco il programma in costante aggiornamento con gli orari di tutte le partite. Nel precampionato i bianconeri giocheranno in tournée negli Stati Uniti per un minimo di tre incontri, mentre poi è sicura la consueta sfida di Villar Perosa in famiglia tra Juventus A e Juventus B. In attesa di colpi sul fronte mercato, Allegri dovrà sfruttare le settimane di ritiro per assemblare nel migliore dei modi il gruppo in vista della nuova stagione in cui la Vecchia Signora è chiamata a ritornare tra le grandi di Serie A e lottare per lo scudetto. Di seguito la programmazione delle amichevoli, ancora nessuna informazione sugli orari.

SABATO 22 LUGLIO

Barcellona-Juventus, Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

GIOVEDI’ 27 LUGLIO

Juventus-Milan, Dignity Health Sports Park, Carson, CA

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO

Juventus-Real Madrid, Camping World Stadium, Orlando, FL