Parma-Sassuolo oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Amichevole tutta emiliana quando manca sempre meno all’esordio della nuova Serie A. Il Sassuolo scende in campo contro il Parma in un test impegnativo, che offrirà indicazioni preziose per Dionisi e Pecchia. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:30 di mercoledì 2 agosto nella cornice dello stadio Tardini. Come hanno fatto sapere le due società, la partita sarà prodotta e trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Nel dettaglio, il match sarà visibile sul canale 202 di Sky Sport. Sportface.it in ogni caso vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco per seguire insieme il precampionato delle due formazioni.

