Sinner: “Felice di essere a Pechino, Alcaraz al momento è più forte”

Jannik Sinner è arrivato a Pechino, dove disputerà un Atp 500 ricco di grandi nomi, tra cui Alcaraz, Medvedev, Rune, Tsitsipas, Rublev e Zverev. Il numero uno azzurro farà il suo esordio contro Evans ed è nel quarto di tabellone di Rune, che avrà un primo match non scontato contro Auger-Aliassime. Sinner è a caccia del nono titolo Atp dopo il successo nel Masters 1000 di Montreal a inizio agosto. “Sono felice di essere qui a Pechino. E’ la mia prima volta in Cina. Nono sono totalmente ok fisicamente, ma spero di poter essere al 100% venerdì contro Evans. Qui c’è un’altra cultura, le persone sono molto rispettose e cercano sempre di aiutare il prossimo. Spero di poter proporre un tennis all’altezza. Ci sono tanti grandi giocatori e questo mi stimola a fare meglio. In questo momento sono molto concentrato sulla gestione del mio fisico, sto giocando meno tornei per provare ad arrivare alle partite più importanti in grande forma”.

L’altoatesino si è poi soffermato sulla sua rivalità con Alcaraz: “In questo momento è difficile parlare di rivalità perché Alcaraz ha vinto molto più di me. Al momento ha qualcosa in più degli altri e lo ha dimostrato sul campo. E’ già stato numero uno, la vera rivalità è tra lui e Djokovic ad oggi. Ogni volta che giochiamo contro è sempre una bella partita, diamo sempre il meglio di noi stessi. Sarei felice di essere il rivale di Carlos, ma vedremo in futuro se arriverò al suo livello”.