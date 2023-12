MOVIOLA – Verona-Cagliari, Makoumbou espulso: decisione giusta

Secondo rosso in tre partite per Antoine Makoumbou. Il centrocampista ha lasciato il Cagliari in 10 uomini al 52′ dello scontro diretto per la salvezza contro l’Hellas Verona. Già ammonito, Makoumbou è intervenuto in ritardo su Duda. L’arbitro Orsato non ha avuto dubbi e ha estratto il secondo giallo. Una decisione inevitabile, che ha suscitato poche proteste da parte dei rossoblù. Un rosso pesante, seguito pochi minuti dopo dal vantaggio dell’Hellas Verona con Ngonge. Makoumbou era già stato espulso nel match dell’Olimpico contro la Lazio.