Sampdoria, Pirlo: “Giusto perdere se giochi in questo modo. Un’occasione persa”

Andrea Pirlo nel post partita ha parlato della sconfitta clamorosa per certi versi della sua Sampdoria in casa contro la FeralpiSalò per 3-4. Il tecnico dei blucerchiati ha analizzato la partita, sottolineando la prestazione negativa dei suoi che si sono visti togliere tre punti che potevano essere importanti per il futuro prossimo della Samp.

Pirlo a Sky Sport: “Abbiamo buttato un’occasione per dare continuità ai risultati. Siamo partiti male subendo due gol, poi eravamo stati bravi a tornare in partita. C’è stato l’episodio dell’espulsione, un errore che un giocatore della sua esperienza non deve fare. Siamo stati bravi nel secondo tempo nel pareggiarla, poi questo episodio sfortunato ci ha condannato. Non siamo stati bravi ed è giusto che perdi queste partite. Adesso abbiamo ancora una partita molto importante contro il Bari, cerchiamo di finire bene questo anno. Questa sconfitta non ci sta perché era importante chiudere bene per dare forza alla classifica, è stato un peccato e poi a gennaio vedremo“.