MOVIOLA – Udinese-Spezia: contatto Beto-Dragowski in area di rigore, l’arbitro lascia giocare

A pochi minuti dal 90′ del match Udinese-Spezia, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, i padroni di casa hanno reclamato un calcio di rigore. Sul cross di Thauvin, Dragowski interviene per prendere la palla ma se la lascia sfuggire dalle mani. Nei pressi c’è Beto, che si avventa sulla sfera vacante per poi cadere a terra dopo un leggero contatto con il portiere polacco. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, pertanto lascia giocare. Condivisibile o meno, si tratta di un contatto da campo sul quale la Var non può intervenire poiché l’arbitro era sulla traiettoria e ha potuto giudicarlo da vicino.