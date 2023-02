Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023, risultati e classifica: ordine di arrivo, trionfa Benoot

Tiesj Benoot trionfa nella settantacinquesima edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la classica del nord che apre la stagione di ciclismo ai massimi livelli: ecco di seguito i risultati e la classifica con l’ordine di arrivo dei primi dieci. Nella corsa di un giorno belga nel finale vanno in fuga a settantacinque km dal termine Wellens, Van der Hoorn, Mohoric, Van Hooydonck e Benoot e riescono a trovare il giusto accordo per giocarsela per la vittoria in una parte conclusiva del percorso assai pianeggiante. Sembra tutto apparecchiato per la volata, ma il belga anticipa tutti e decide di scattare nell’ultimo km per vincerla in solitaria: ci riesce, capolavoro tattico.

CLASSIFICA TOP-10 KUURNE-BRUXELLES-KUURNE