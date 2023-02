Salernitana-Monza, Iervolino: “Con umiltà e coraggio si vince”

Una boccata d’ossigeno per la Salernitana che torna a vincere ma soprattutto anche a convincere. La vittoria per 3-0 contro il Monza, la prima per Paulo Sousa, ha restituito il sorriso anche al presidente Danilo Iervolino che ha affidato la sua reazione ai canali social: “Bravi ragazzi, oggi avete disputato una grande gara di cuore e di sostanza. Avete giocato con gioia e ci avete fatto divertire vincendo una partita bellissima. Con umiltà e coraggio si vincono le sfide difficili. Tiriamo tutti verso la stessa direzione. Avanti tutta!”.