MOVIOLA – Udinese-Juventus, mani di Ebosele su cross di Alex Sandro: per Rapuano è rigore

Episodio da moviola in Udinese-Juventus con il calcio di rigore per i bianconeri per effetto del tocco di braccio di Ebosele sul cross di Alex Sandro. Per l’arbitro Rapuano è rigore dal momento che il braccio è in una posizione innaturale, anche se il difensore friulano fa di tutto per ritrarlo ed è dietro la schiena. Dinamica particolare, ma di certo il Var non può intervenire in quanto non sussiste la possibilità di un chiaro ed evidente errore, ma ci sono tanti dubbi.