Sassuolo-Atalanta 0-2, Gasperini: “Abbiamo fatto una partita attenta, De Ketelaere mi piace”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta per 2-0 sul campo del Sassuolo: “Abbiamo disputato una partita molto attento e ciò ci consente di lavorare bene. Ci tengo a fare un plauso ai ragazzi perché oggi abbiamo giocato in un clima infernale. La differenza l’hanno fatta i giocatori di qualità e freschezza inseriti nella ripresa“.

Gasperini si è poi soffermato sui singoli, a partire dall’autore del gol dell’1-0, Charles De Ketelaere: “Mi piace molto, ha le qualità giuste. Non è tutto buono quello che ha fatto oggi e c’è ancora da lavorare, ma sono avvantaggiato perché arriva da un ambiente come il Milan dove si lavora bene. Ilicic? Presto per fare paragoni, hanno caratteristiche differenti“. Infine, sul futuro di Duvan Zapata: “Fin quando è all’Atalanta lo faccio giocare. Non mi opporrò mai alle sue scelte né a quelle di Muriel. Devo loro troppo e voglio che siano felici“.