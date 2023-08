Roma-Salernitana 2-2, Aouar: “Dovevamo fare meglio, ma meritavamo di vincere”

“È stata una partita molto difficile, è un nuovo calcio per me. Spero di fare meglio per la squadra, ma oggi meritavamo di vincere. Sono fiducioso per il futuro”. Lo ha detto il nuovo centrocampista della Roma, Houssem Aouar dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana. “Ho bisogno di tempo per ritrovare la mia condizione – spiega a Dazn -, ma piano piano sarò pronto per questa squadra. Ci sono grandi giocatori, dobbiamo fare meglio”. Poi aggiunge: “Sono contento della mia prima partita, oggi l’Olimpico è stato incredibile ed è un onore giocare per questa maglia. È un grande club, con una grande storia e con tifosi unici”, conclude Aouar.