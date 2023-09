MOVIOLA – Udinese-Frosinone, Lucca va giù in area, ma è lui il primo a fare fallo: il VAR toglie il rigore

Intervento del VAR nei primi minuti del secondo tempo alla Dacia Arena di Udine, dove i padroni di casa e il Frosinone sono ancora sullo 0-0. L’arbitro guida fischia un rigore per il fallo di Monterisi che da terra ostacola Lucca,. Il fallo c’è ed è netto, ma dal replay si nota come Lucca riesce a prendere posizione sul suo difendente iniziando lui per primo a strattonarlo, facendolo cadere. Richiamato al VAR, Guida toglie il rigore all’Udinese.