Real Madrid, Ancelotti: “Vittoria meritata contro il Getafe, Bellingham può arrivare a 15 gol”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha commentato il successo in extremis contro il Getafe nel match della quarta giornata di Liga 2023/2024: “È stata una partita difficile perché il Getafe difende molto bene e ci ha reso le cose ancora più difficili dopo che abbiamo regalato il gol. Nel secondo tempo la partita è stata diversa e abbiamo meritato di vincere perché abbiamo controllato la partita. Cambi? I giocatori che sono entrati hanno portato più qualità al gioco“.

Ancelotti ha poi elogiato Jude Bellingham, mattatore assoluto di quest’inizio stagione: “A livello di qualità non c’è da stupirsi, ma ha segnato tanti gol. È una cosa molto sorprendente per tutti. E’ un professionista molto serio e si è adattato molto bene. Può arrivare a 15 gol senza problemi. Si muove molto bene e per questo segna tanto. E’ un giocatore che impara molto velocemente, non dobbiamo dirgli le cose tante volte“. Infine, su due punti fermi come Kroos e Modric: “Sono i migliori, punto. Per me sono i migliori. Hanno risentito un po’ di questa prima parte, ma continueranno a essere molto importanti“.