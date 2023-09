Premier League 2023/24: Ferguson trascina il Brighton di De Zerbi, affonda il Newcastle

Ennesima sconfitta per il Newcastle che cede in casa del Brighton per 3-1 alla quarta giornata di Premier League 2023/24. Grandissima prestazione da parte della formazione di De Zerbi che non lascia scampo agli avversari che reggono male la pressione e non riescono ad incidere. A firmare il successo dei padroni di casa è Ferguson con una tripletta personale. L’attaccante sblocca il risultato al 27esimo facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto, e accogliendo bene un rimbalzo, concludendo rasoterra dalla distanza. Il raddoppio arriva al 65esimo, anche qui con un tiro dalla distanza. Il sigillo sul match viene messo poi solo cinque minuti più tardi, la sua conclusione dal limite beffa l’incolpevole Nick Pope che devia direttamente in porta. Vana la rete messa a segno sul finale da Wilson per gli ospiti. Non un buon test per i bianconeri che si preparano a scendere in campo in Champions League, contro il Milan, nella prima giornata valevole per i gironi della competizione europea.