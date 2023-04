MOVIOLA – Torino-Roma, mani di Schuurs e rigore: gol di Dybala

Episodio da moviola, ma chiaro ed evidente, per il calcio di rigore assegnato dall’arbitro Colombo alla Roma contro il Torino per il netto fallo di mano da parte di Schuurs, che colpisce col braccio un po’ troppo largo, comunque in posizione non naturale, sul tiro da fuori. Dal dischetto trasforma Dybala, anche se rischiando un po’ sulla stazza di Milinkovic-Savic. I giallorossi diventano così la squadra con il maggior numero di rigori assegnati a favore, 8.