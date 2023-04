Pagelle Sampdoria-Cremonese 2-3: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Sampdoria-Cremonese 2-3, match della ventinovesima giornata di Serie A. Ballardini si regala un sogno, Stankovic invece vede la retrocessione ad un passo. Lo scontro diretto salvezza tra le ultime due della classe si apre con la rete di Leris che su cross di Augello trova il tempo per il colpo di testa vincente. Niente da fare per Carnesecchi, come non c’è niente da fare per Ravaglia che al 35′ si fa scavalcare dal tiro al volo di Ghiglione: la palla prende un giro strano e supera l’estremo difensore, Winks tenta un disperato salvataggio ma la palla è già entrata prima del tap in di Tsadjout. Al 52′ la Samp sfiora il vantaggio. Djuricic salta due avversari e calcia, ma Carnesecchi è attento. Al 66′ però i blucerchiati tornano avanti e lo fanno con il neo entrato. La costante è il cross di Augello, stavolta però è Lammers in torsione a realizzare il gol del nuovo sorpasso. Per la Cremonese il tempo dei calcoli è finito e nel finale arriva il pareggio proprio quando la Sampdoria sembrava poter accarezzare i tre punti. Non solo. Perché nel recupero arriva il gol della vittoria della Cremonese. Dopo il palo di Afena Gyan, Sernicola si coordina e da fuori area scocca il tiro del 3-2.

HIGHLIGHTS

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia 5.5; Zanoli 6.5 (78′ Oikonomou sv), Nuytinck 5, Amione 6, Augello 7 (86′ Jesè sv); Leris 7, Rincon 6, Winks 6; Cuisance 5 (45′ Lammers 7), Djuricic 6 (89′ Murru sv), Gabbiadini 6.

In panchina: Turk, Tantalocchi, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Paoletti, Quagliarella.

Allenatore: Stankovic 6.

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Ferrari 6 (67′ Sernicola 7), Bianchetti 6, Lochoshvili 7; Ghiglione 7 (68′ Valeri sv), Castagnetti 6, Meité 6, Quagliata 6; (73′ Pickel sv) Buonaiuto 6, Tsadjout 6 (67′ Ciofani sv, 81′ Afena Gyan 6.5); Dessers 6.

In panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Vasquez, Galdames, Basso Ricci.

Allenatore: Ballardini 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

RETI: 15′ Leris, 35′ Ghilione, 66′ Lammers, 85′ Lochoshvili, 95′ Sernicola.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Bianchetti, Leris, Sernicola, Afena Gyan, Oikonomou. Angoli: 3-3. Recupero: 1′ pt, 7′ st.