MOVIOLA – Spezia-Inter, fallo di Caldara su D’Ambrosio: rigore dato al Var. Lautaro sbaglia

Episodio da moviola dopo pochi minuti di Spezia-Inter, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Lanciato D’Ambrosio che entra dentro l’area di rigore ma viene affrontato in scivolata da Caldara, per l’arbitro Marinelli non c’è nulla ma il difensore dello Spezia è entrato con la gamba alta sulla caviglia del nerazzurro. Il direttore di gara viene richiamato al Var e fischia calcio di rigore. Dagli undici metri però Lautaro Martinez si fa ipnotizzare da Dragowski. Si resta sullo 0-0.