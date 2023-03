Probabili formazioni Bologna-Lazio: ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 11 marzo nella cornice del Dall’Ara. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti su una partita cruciale per le due squadre. Thiago Motta vuole ripartire dopo la sconfitta di Torino, Sarri spera di dare continuità alla splendida vittoria di Napoli. Di seguito ecco gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori.

BOLOGNA – Arnautovic o Barrow? Dovrebbe tornare il primo in campo. Orsolini, Ferguson e Soriano alle sue spalle. Moro e Schouten a centrocampo, mentre in difesa Sosa e Lucumì dovrebbero partire dal 1′.

LAZIO – Dubbi a centrocampo: Vecino può partire dal 1′ in regia, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati. Senza Immobile, straordinari per Felipe Anderson falso nove. Casale e Romagnoli pronti in difesa. Marusic squalificato, Lazzari e Hysaj dal 1′.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Arnautovic

Ballottaggi: Soriano 65% – Barrow 35%, Cambiaso 60% – Lykogiannis 40%

Indisponibili: Bagnoli, Dominguez

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Ballottaggi: Hysaj 55% – Pellegrini 45%

Indisponibili: Immobile

Squalificati: Marusic