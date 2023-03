Probabili formazioni Napoli-Atalanta: ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 11 marzo nella cornice del ‘Maradona’. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra di Spalletti deve dare una risposta concreta al campionato per evitare ricadute sul morale. Il primo posto è blindatissimo, ma Spalletti non vuole scherzi. E una seconda sconfitta consecutiva in casa potrebbe avere conseguenze gravi. Gasperini spera di fare il colpo grosso. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

NAPOLI – Torna dalla squalifica Mario Rui. E il portoghese si prende il posto da titolare a scapito di Olivera. Difficile vedere turn over in chiave Champions. Spazio ai migliori per scacciare ogni minimo dubbio, ombra, macchia sulla stagione fin qui perfetta.

ATALANTA – Da valutare Scalvini, out contro l’Udinese. Lookman e Hojlund sono gli intoccabili in attacco ed Ederson dovrebbe agire sulla trequarti. De Roon ed Ederson pronti in mediana. Toloi in difesa.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Lozano 60% – Politano 40%, Zielinski 60% – Elmas 40%.

Indisponibili: Raspadori.

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Demiral; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Boga; Lookman, Hojlund.

Ballottaggi:

Indisponibili: Zapata, Hateboer, Scalvini, Palomino, Zappacosta, Koopmeiners.

Squalificati: –