MOVIOLA – Sassuolo-Sampdoria, Nuytinck travolge Pinamonti: è rigore (VIDEO)

di Sofia Cioli 29

Ingenuità di Bram Nuytinck al 64′ di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. Il numero 17 blucerchiato travolge Pinamonti al limite dell’area e, dopo aver consultato il Var, l’arbitro Maresca concede il calcio di rigore ai neroverdi. Non fallisce Domenico Berardi che riporta il Sassuolo in partita. E’ 1-2. Di seguito il video.