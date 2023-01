MOVIOLA – Salernitana-Milan, gol di Tomori annullato col Var: Brahim Diaz in fuorigioco

Episodio da moviola per il gol annullato a Tomori in Salernitana-Milan. Brahim Diaz tocca o no? Non è più di interesse, perché il gol dello 0-3 viene annullato col Var. Interviene la tecnologia per richiamare Fourneau, uno di quei casi particolari in cui la decisione per un fuorigioco va presa dall’arbitro centrale guardando al monitor. Brahim Diaz, infatti, non tocca, ma influisce nettamente sull’azione, dunque si tratta di off side. Il gol viene annullato correttamente e all’Arechi è ancora 0-2.