Psg: Mbappé assente nel giorno del rientro di Messi in Francia

Lionel Messi, campione del mondo con l’Argentina, è stato omaggiato dal PSG nel giorno del suo rientro al centro sportivo. Uno dei grande assenti era Kylian Mbappé. Come riporta Tyc Sports infatti, l’attaccante francese ha beneficiato di alcuni giorni di permesso concessi dal tecnico Galtier dopo il ko con il Lens ed insieme ad Hakimi è volato a New York per assistere alla sfida di NBA fra i Brooklyn Nets e i San Antonio Spurs.