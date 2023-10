MOVIOLA – Sassuolo-Lazio: Var cancella rosso a Provedel, non ha bloccato la palla fuori area

Episodio da moviola in Sassuolo-Lazio con il cartellino rosso all’indirizzo di Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste esce in modo improvvido fuori dalla propria area e blocca la palla in presa, ma lo fa quando la sfera è lievemente già uscita. In più, secondo Di Bello, ci sono gli estremi per la chiara occasione da rete, e quindi l’infrazione viene punita con l’espulsione, al lavoro però il Var che interviene. Provedel non aveva preso la palla fuori dall’area e dunque niente rosso e niente punizione, fischi dal Mapei Stadium.