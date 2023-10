Real Madrid, Ancelotti: “Possiamo solo ironizzare, se dico quello che penso salto molte partite”

Le parole di Ancelotti dopo il pareggio del Real Madrid contro il Siviglia, in una partita in cui l’arbitraggio di De Burgos Bengoetxea ha fatto più volte discutere: “L’ironia è l’unica maniera che possiamo usare per commentare la partita di oggi. Se dico quello che penso mi tocca saltare molte partite. La cosa che mi preme maggiormente è restare seduto sulla panchina del Real Madrid, motivo per cui meglio evitare sospensioni e quindi non dire quello che penso e utilizzare l’ironia. La partita è stata molto competitiva, con grande intensità. Abbiamo giocato meglio la prima parte che la seconda, non sfruttando le occasioni avute. Poi il Siviglia ha giocato con molta intensità e ci è costato, ma il risultato mi sembra corretto. Credo che l’arbitro abbia fatto una buona partita, ha provato a preservare la salute dei giocatori“.