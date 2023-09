MOVIOLA – Sassuolo-Juventus, Berardi duro su Bremer: ammonito, il Var non interviene

Episodio da moviola in Sassuolo-Juventus. Al minuto 58′, infatti, durissimo intervento di Berardi su Bremer, con la gamba tesa, il piede a martello e il punto di impatto molto alto. Per Colombo è cartellino giallo, il Var dopo un check durato un minuto decide di non intervenire e di non richiamare il fischietto comasco a una on field review. Rivedendo le immagini, gli estremi per il cartellino rosso nei confronti del 10 neroverde ci sono tutti. In molti, a questo punto, sono curiosi di capire se questo dialogo arbitro-Var sarà tra quelli selezionati per domani sera su Dazn.