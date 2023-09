Trofeo Coni 2023, il Lazio conquista la vittoria nell’ottava edizione

Il Lazio conquista il successo nell’ottava edizione del Trofeo Coni 2023, conclusasi oggi a Nova Siri, Basilicata. Nella più importante manifestazione multisport under 14 d’Italia, le ragazze e i ragazzi del comitato regionale guidato da Riccardo Viola bissano il successo della passata edizione e volano in testa nell’albo d’oro con 3 vittorie complessive, staccando Piemonte, Veneto e Lombardia. Il Lazio si impone in un torneo molto equilibrato con 116 punti, davanti alla Sicilia (107) e la Puglia (104) e con ben tre Regioni a 103 punti: Emilia Romagna quarta, Lombardia quinta e Piemonte sesto.

Un pensiero anche per la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale è stato dedicato un minuto di silenzio prima della cerimonia di chiusura. In seguito ha preso la parola la vicepresidente del Coni, Claudia Giordani: “Entusiasmo, sorrisi, sportività. A tutti voi fa i complimenti il Presidente Malagò. Siete stati protagonisti di una edizione bellissima del Trofeo Coni, con tantissimi partecipanti e tantissime discipline. Grazie alla Basilicata, alle Istituzioni, alla Regione, ai comuni che ci hanno ospitato”.