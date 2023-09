Probabili formazioni Atalanta-Cagliari: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 24 settembre nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri.

ATALANTA – Scamacca è infortunato e sarà out. De Ketelaere e Koopmeiners sono pronti ad agire alle spalle di Lookman, favorito su Muriel. De Roon ed Ederson a centrocampo. Zappacosta e Ruggeri agiranno sulle fasce.

CAGLIARI – Nel 3-5-2 non c’è lo squalificato Wieteska. Spazio ad Hatzidiakos. Zappa e Augello sulle fasce. Luvumbo e Pavoletti pronti in attacco, con Oristanio che partirà con ogni probabilità dalla panchina. Makoumbou in mediana con Nandez e Jankto ai lati. Per Prati solo panchina.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman

Ballottaggi: –

Indisponibili: El Bilal Tourè, Scamacca, De Roon

Squalificati: –

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Jankto, Augello; Luvumbo, Pavoletti

Ballottaggi: Pavoletti 55% – Oristanio 45%

Indisponibili: Rog, Petagna, Lapadula

Squalificati: Wieteska