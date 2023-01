Valencia ko, Gattuso: “Colpa mia, capisco la contestazione dei tifosi”

Seconda sconfitta consecutiva per il Valencia di Gennaro Gattuso. Il Cadice si è imposto in trasferta per 1-0 e il tecnico italiano non si è tirato indietro in sala stampa: “Brutta partita, abbiamo giocato male – ha dichiarato l’allenatore -. Siamo sempre stati lunghissimi nei reparti, abbiamo difeso male. Siamo stati molli, senza mentalità, la sconfitta è giusta. È un momento molto complicato per noi, e io sono il primo responsabile di questa situazione: dobbiamo capire cosa sta succedendo, cercando di reagire. Capisco la contestazione dei nostri tifosi”.