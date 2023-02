MOVIOLA – Salernitana-Monza, Caldirola su Sambia: niente rigore, ci sono dubbi

Episodio da moviola in Salernitana-Monza. Sambia semina il panico in area di rigore saltando giocatori come birilli, poi si allunga la palla e trova quello che sembra essere uno step on foot di Caldirola, finendo giù in modo però goffo. Marinelli lascia continuare, c’è il check col Var per il possibile rigore ma si continua. Ci sono alcuni dubbi, perché il contatto sembra esserci. Da capire l’intensità del tocco, sotto il controllo dell’arbitro.