Formazioni ufficiali Ascoli-Benevento, Serie B 2022/2023

Oggi alle 16:15 andrà in scena la sfida tra Ascoli e Benevento, valida per la 26ª giornata di Serie B 2022/2023. Partita tra due squadre reduci da una vittoria ma non in un ottimo periodo di forma. Due soli successi nelle ultime sette partite per i ragazzi di Breda, che ha sostituito Bucchi dopo la sconfitta 3-0 con il Cittadella del 4 febbraio, e quattro sconfitte nelle ultime cinque per la squadra di Stellone, che ha preso l’incarico di Cannavaro due giornate fa. Qui di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Leverbe, Tosca; Improta, Karic, Viviani, Foulon; Acampora, Tello; La Gumina. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Letizia, Kubica, Jureskin, Simy, Carfora, Perlingieri, Pastina, Sanogo, Koutsoupias. All.: Stellone

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Ciciretti, Mendes. A disp.: Bolletta, Guarna, Simic, Quaranta, Lungoyi, Dionisi, Donati, Giordano, Sidibe, Eramo, Proia, Tavcar. All.: Breda

ARBITRO: Nasca di Bari